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16:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны Румынии: российская ракета не нарушала границу страны

В Министерстве обороны Румынии заявили, что крылатая ракета, обнаруженная системой наблюдения за воздушным пространством, пересекла Молдавию, но границу с Румынией не нарушила. Как утверждает ведомство, ракета была запущена с российского корабля, дислоцированного вблизи полуострова Крым.

Спецоперация на Украине

«Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила в пятницу, 10 февраля, воздушную цель, запущенную из Черного моря с корабля РФ недалеко от Крымского полуострова. Вероятнее всего, ракета пересекла воздушное пространство Украины, Республики Молдовы и вновь вошла в украинское воздушное пространство», — говорится в сообщении Минобороны.

Ближайшая точка подлета к Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы. Уточняется, что румынскую границу ракета не нарушила.

Ранее сегодня, 10 февраля, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины две российские ракеты пересекли границы Молдавии и Румынии, после чего снова вошли в украинское воздушное пространство. В Минобороны Молдавии подтвердили нарушение границы. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии.

Милена Костерева

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