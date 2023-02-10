В ООН заявили о подлинности видеозаписи расстрела пленных россиян ВСУ

Она напомнила, что мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине «документирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами».
«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», — отметила Уртадо.
Официальный представитель подчеркнула, что в УВКПЧ считают подлинной появившуюся в сети видеозапись расстрела пленных россиян украинскими боевиками.
«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», — сказала Уртадо.
«Нам также известно о другом видео, появившемся в социальных сетях, которое включает в себя дополнительные кадры первоначального инцидента, а также, по-видимому, показывает, как украинский солдат признается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были частью военных контрактников и контрактников в сфере безопасности группы “Вагнер” (ЧВК “Вагнер” — прим. ТАСС), воюющих на стороне Российской Федерации, — продолжила официальный представитель. — Эти объяснения не оправдывают действия солдата в соответствии с международным гуманитарным правом».
По словам Уртадо, миссия ООН на Украине «постарается собрать и проанализировать больше информации об этом инциденте».
Как заявили в четверг в МИД РФ, появившееся в сети видео с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками стало очередным свидетельством преступлений Киева, которые лежат на совести западных кураторов Украины.
«Следственный комитет России уже заявил, что расследует новые видеосвидетельства военных преступлений Киева. Уверены, что они не останутся безнаказанными», — заключили в дипведомстве.