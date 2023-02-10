Путин поручил использовать заводские деревянные дома для расселения аварийного жилья

«Уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья», — сказал Путин, подводя в пятницу итоги совещания по развитию лесопромышленного комплекса. Таким образом глава государства поддержал предложение.
Президент подчеркнул, что для целого ряда регионов и для многих граждан это сможет стать удобным и эффективным решением.
Глава государства также указал на то, что в стране идет большая стройка в рамках национальных проектов, других государственных и региональных программ, в том числе возводятся фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, библиотеки, отделения «Почты России» и так далее.
«Считаю, можно более широко применять технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты зданий, конечно, с соблюдением требований безопасности. Прошу правительство, Минстрой вместе с регионами проработать этот вопрос», — поручил он.