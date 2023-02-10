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17:50 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил использовать заводские деревянные дома для расселения аварийного жилья

ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ /Архангельская область/, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил уже с этого года использовать малоэтажные деревянные дома заводского исполнения для расселения аварийного жилья.

Источник: AP 2022

«Уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья», — сказал Путин, подводя в пятницу итоги совещания по развитию лесопромышленного комплекса. Таким образом глава государства поддержал предложение.

Президент подчеркнул, что для целого ряда регионов и для многих граждан это сможет стать удобным и эффективным решением.

Глава государства также указал на то, что в стране идет большая стройка в рамках национальных проектов, других государственных и региональных программ, в том числе возводятся фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, библиотеки, отделения «Почты России» и так далее.

«Считаю, можно более широко применять технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты зданий, конечно, с соблюдением требований безопасности. Прошу правительство, Минстрой вместе с регионами проработать этот вопрос», — поручил он.

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