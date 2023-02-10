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20:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: для занятия территории Донбасса понадобится еще полтора-два года

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью медиапроекту WarGonzo оценил продолжительность боевых действий на Украине. По его словам, чтобы занять всю территорию ДНР и ЛНР, вооруженным силам РФ может понадобиться еще полтора-два года, а чтобы дойти до Днепра — три года.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три (затянется спецоперация.— “Ъ”). Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, надо еще хотя бы годика полтора-два поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план», — сказал основатель ЧВК «Вагнер» в разговоре с руководителем проекта WarGonzo Семеном Пеговым.

Спецоперация России на Украине началась по приказу президента Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Конкретные сроки ее завершения федеральные власти не называли. Путин заявлял, что «спецоперация идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно».

В Кремле сообщали, что она закончится, когда все цели будут достигнуты. В МИД России говорили, что военная операция завершится, «когда будет устранена угроза со стороны НАТО». 7 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военная операция на Украине закончится до конца текущего года.

Дарья Эрозбек

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