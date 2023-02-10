21:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Минюст объявил Земфиру и Дмитрия Гудкова иноагентами
Министерство юстиции объявило иноагентами певицу Земфиру, политика Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, ученого Сергея Шпилькина.
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Также в реестр иноагентов внесены: основательница центра «Насилию.нет» Анна Ривина, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева, автоэксперт Сергей Асланян, активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева.
«Земфира Талгатовна Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Минюст приводит следующие основания для признания упомянутых лиц иностранными агентами: