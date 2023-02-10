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21:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст объявил Земфиру и Дмитрия Гудкова иноагентами

Министерство юстиции объявило иноагентами певицу Земфиру, политика Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, ученого Сергея Шпилькина.

Источник: РИА "Новости"

Также в реестр иноагентов внесены: основательница центра «Насилию.нет» Анна Ривина, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева, автоэксперт Сергей Асланян, активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева.

«Земфира Талгатовна Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Минюст приводит следующие основания для признания упомянутых лиц иностранными агентами:

  • Дмитрий Гудков открыто призывал к предоставлению вооружения Украине, осуществляя «концертную деятельность» в недружественных странах с призывами против спецоперации, получал поддержку от иностранных источников;
  • Аббас Галлямов распространял материалы иностранных агентов, высказывался против спецоперации, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами;
  • Татьяна Намазбаева распространяла материалы иностранных агентов, пропагандировала ЛГБТ-отношения;
  • Сергей Асланян высказывался против спецоперации, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственности власти;
  • Сергей Шпилькин получал поддержку от иностранных источников, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственности власти, пытался дискредитировать избирательную систему России, принимал участие в создание сообщений иностранных агентов;
  • Александра Казанцева пропагандировала ЛГБТ-отношения, получала поддержку от иностранных источников, участвовала в сборе средств в поддержку Украины.

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