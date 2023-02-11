Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
20Землетрясение на юго-востоке Турции
14Крещенские купания в России
Главное
6-10 февраля: главное за неделю
04:33 (мск), источник: Life.ru

Словакия хочет начать процесс передачи Украине самолётов МиГ-29

Министр обороны Словакии Ярослав Надь предлагает поставить истребители Украине. По его словам, которые приводит Reuters, сейчас Братислава никак не использует самолёты.

Источник: AP 2022

«Мы можем либо продать истребители МиГ-29, либо поставить их Украине, где они действительно могут помочь», — заявил Надь.

При этом глава ведомства добавил, что решение по этому вопросу принято ещё не было.

В свою очередь, премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил, что Братислава намерена начать процесс подготовки к передаче Киеву самолётов МиГ-29, находившихся ранее в собственности Минобороны страны.

Ранее министр национальной обороны Польши заявил о готовности передать Украине истребители F-16, но только после принятия странами НАТО совместного решения.

Справка
Что ждать от поставок на Украину немецких танков «Леопард 2»«Самый успешный из современных западных танков». RTVI разбирался, насколько опасны «леопарды» и как они повлияют на ход боевых действий.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как бандеровец перебил почти тысячу заключённых и соратников
Скелеты в шкафу, предательство и дешёвая водка: Чем запомнился Андропов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта