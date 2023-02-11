Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии ракетой

Россия не комментировала обвинения в нарушении воздушного пространства Молдавии.
«Я решительно осуждаю нарушение воздушного пространства Молдавии российской ракетой. Молдавия заслуживает мира и безопасности, и мы предпримем все необходимые шаги для их достижения», — написала госпожа Санду в Twitter.
Изначально о нарушении воздушного пространства Молдавии сообщил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Минобороны Молдавии позже подтвердило, что воздушное пространство было нарушено ракетой, которая летела в сторону Украины. Ведомство не уточняло, какой стране мог принадлежать снаряд. Посол РФ Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, Минобороны никак не отреагировало на сообщения.