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04:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии ракетой

Президент Майя Санду осудила «нарушение воздушного пространства Молдавии российской ракетой». Она отметила, что нейтральный статус ее страны не означает, что она не должна выстраивать оборону, чтобы обезопасить людей.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Россия не комментировала обвинения в нарушении воздушного пространства Молдавии.

«Я решительно осуждаю нарушение воздушного пространства Молдавии российской ракетой. Молдавия заслуживает мира и безопасности, и мы предпримем все необходимые шаги для их достижения», — написала госпожа Санду в Twitter.

Изначально о нарушении воздушного пространства Молдавии сообщил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Минобороны Молдавии позже подтвердило, что воздушное пространство было нарушено ракетой, которая летела в сторону Украины. Ведомство не уточняло, какой стране мог принадлежать снаряд. Посол РФ Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, Минобороны никак не отреагировало на сообщения.

Леонид Уварчев

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