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06:01 (мск), источник: Life.ru

В имении Трампа найдены новые секретные документы

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обнаружили в его резиденции дополнительные секретные документы, после чего передали их специалистам ФБР. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Источник: Reuters

По их данным, секретные материалы были найдены в декабре 2022 года в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Помимо секретных документов, количество которых не называется, юристы бывшего американского лидера также нашли ноутбук, принадлежавший одному из помощников политика.

Кроме того, они обнаружили пустую папку с пометкой «секретный вечерний брифинг». Найденные документы, ноутбук и папку адвокаты Трампа передали сотрудникам ФБР.

Напомним, летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в имении Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов. Секретные материалы были найдены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом. В прошлом месяце в его доме в Индиане обнаружили секретные материалы, которые содержали данные о его заграничных рабочих поездках. Лайф также писал о ещё одном найденном в доме Пенса секретном документе.

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