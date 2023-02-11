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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МИД ФРГ назвала ошибкой свои слова о «войне против России»

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Tagesspiegel признала, что ее слова о европейских странах, которые ведут войну против России, были ошибкой.

Источник: AP 2022

«Есть пословица, которая звучит: “Не ошибается лишь тот, кто не живет”», — объяснила Бербок свои слова.

Слова о «войне против России» глава МИД ФРГ произнесла 24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Министр призвала бороться против России, поставляя Украине больше вооружений. Впоследствии в МИД Германии уточнили, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

После высказывания Бербок в Германии потребовали уволить главу МИД. По словам главы оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупаллы, Бербок поставила под угрозу существование страны своим непрофессиональным поведением.

В свою очередь представитель МИД Германии Кристиан Вагнер отметил, что Бербок своими словами хотела подчеркнуть намерения Евросоюза, НАТО и стран «Большой семерки» выступать единым фронтом против «российской агрессии».

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