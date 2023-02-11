Захарова предостерегла Бербок от непоправимой ошибки по Украине

Ранее в субботу Бербок признала, что сделала ошибку, заявив в конце января о том, что европейские государства якобы «ведут войну против России». «Есть пословица, которая звучит: “Не ошибается лишь тот, кто не живет”», — объяснила министр свои слова в опубликованном интервью газете Tagesspiegel.
По словам Захаровой, это чрезвычайно важное заявление со стороны Бербок.
«Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведет к убийствам людей из западного оружия», — подчеркнула Захарова.
Дипломат напомнила, что восемь лет Германия поддерживала украинский режим, который убивал людей Донбасса и чтобы прекратить кровопролитие и купировать угрозы его перерастания в очередную мировую войну, Россией была начата спецоперация. «И тут натовские преступники стали подливать масло в огонь, превращая все это в масштабную бойню», — добавила она.
24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок утверждала, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга». В такой форме она предлагала избегать разногласий в рядах западных стран по вопросу поставок оружия Киеву. В ФРГ подвергли министра резкой критике.