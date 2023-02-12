00:56 (мск), источник: Известия
Афтершок для Эрдогана: оппозиция набирает очки на фоне землетрясения
Удастся ли президенту Турции сохранить власть после произошедшего в стране.
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Лидеры турецкой оппозиции наперегонки с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом посещают регионы страны, пострадавшие от одного из самых разрушительных землетрясений в новейшей истории. Последствия катастрофы накладываются на продолжающийся в государстве экономический кризис. Оппозиция, яростно критикуя президента и правительство, заговорила о возможности перенести общие выборы в республике, намеченные на 14 мая. Как произошедшее может повлиять на турецкую политику — разбирались «Известия».
Выборы под вопросом
«Не думаю, что выборы пройдут 14 мая, полагаю, что они будут перенесены на 18 июня», — заявила лидер турецкой оппозиционной «Хорошей партии» Мерал Акшенер.
Как отмечает газета Duvar («Стена»), парламент страны и вовсе может принять решение об отсрочке выборов на год.
«Мы, политики, должны внести свою лепту, чтобы выборы состоялись», — резюмировала Акшенер. Накануне она посетила Кахраманмараш, который наиболее сильно подвергся землетрясению. В частности, политик навестила пострадавших, временно размещенных в спортивном зале университета Сютчу Имама, а также поучаствовала в раздаче еды, организованной эрзурумским отделением партии.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло самое сильное с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7. После этого произошло еще одно — магнитудой 7,6. За подземными толчками последовали сотни афтершоков, которые ощущались в 10 провинциях и соседних странах. В результате погибло свыше 20 тыс. человек, ранено более 80 тыс., при этом разбор завалов продолжается.
Активно в пострадавшие районы приезжают и другие представители оппозиции.
«Если кто-то и несет главную ответственность [за произошедшее], так это Эрдоган. Более 20 лет правительство не готовило страну к землетрясению», — заявил Кылычдароглу.
По его словам, к большому числу жертв привело некачественное строительство. Помимо этого, политик также обвинил правительство в растрате денег налогоплательщиков, которые предназначены для подготовки к таким действиям.
После Измитского землетрясения 1999 года, когда погибли 18 тыс. человек, власти начали собирать «налоги на землетрясение». Лидер Народно-республиканской партии задался вопросом, что случилось с миллиардами лир, которые должны были быть потрачены на предотвращение стихийных бедствий и развитие служб экстренной помощи.
Представители оппозиционных партий также утверждают, что тяжелая техника и краны были отправлены с задержкой, в результате чего был упущен критически важный момент для спасения людей.
Как писали западные СМИ, многие турки жаловались на нехватку оборудования. Очевидцы утверждают, что были вынуждены беспомощно ждать рядом с обломками своих разрушенных домов, не имея возможности спасти родных, которые оказались в ловушке внутри и просили о помощи.
Ошибки были, но работа продолжается
Наиболее пострадавшие провинции посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Во время визитов он признал, что в первые часы трагедии были допущены ошибки, отметив, что в настоящее время принятые меры работают.
«Конечно, есть недостатки. Условия понятны. Невозможно быть готовым к подобной катастрофе. Это время для единства, солидарности. Я не выношу людей, проводящих негативные кампании в политических интересах», — отметил он, намекая на действия оппозиции.
Эрдоган объявил чрезвычайное положение в пострадавших районах, направил на помощь войска, а также пообещал в течение года обеспечить новым жильем тех, кто остался без крова.
Тем временем разбор завалов продолжается. Однако работу осложняет зимний шторм и минусовые температуры. К тому же в ряде регионов дороги оказались повреждены землетрясениями, в некоторых местах не хватает тяжелого оборудования.
В настоящее время в поисково-спасательных операциях участвует почти 6,5 тыс. спасателей из 56 стран, еще несколько десятков государств собираются направить своих специалистов. Как отметил глава российского МИДа Сергей Лавров, Россия одной из первых отправила своих спасателей в Турцию и Сирию, а также оказала гуманитарную помощь для устранения последствий катастрофы.
Всё зависит от Эрдогана
Пока всеобщие президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновников, глава государства не собирается менять дату голосования.
Вопрос возможного переноса даты голосования или ее отмены довольно неоднозначный, отметила в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.
— Турецкие юристы сейчас заявляют, что произошедшее не скажется на процедуре проведения выборов. Срок действия объявленного в стране чрезвычайного положения завершится как раз к началу выборного процесса. Да и в целом по Конституции страны отмена и перенос голосования четко регламентированы в случае войны, однако юридически нет четкого пункта относительно того, что выборы не могут быть проведены в случае ЧП. Другой вопрос, что его могут продлить, а Турция в последнее время всё больше становится президентской республикой и многое относительно выборов сейчас будет зависеть от решения главы государства, — считает тюрколог.
Эксперт отмечает, что Турецкая Республика сейчас активно пытается справиться со свалившимися на нее невзгодами: спасение людей, восстановление инфраструктуры в условиях и без того сложной экономической обстановки.
— К тому же многих беспокоит вопрос выборов, которые пройдут в стране совсем скоро. Однако политикам было бы крайне странно начинать полноценную избирательную кампанию в условиях объявленного национального траура, поэтому сейчас некоторые из них пытаются поднять свою привлекательность в глазах электората, совершая визиты в наиболее пострадавшие регионы и критикуя власть за произошедшее перед и без того подавленным населением. Они ругают и турецкое строительство, и непонятно каким образом выданные лицензии, и неоперативную работу органов спасения, — подытожила тюрколог.
Сбитнева полагает, что пока сложно сказать, как это отразится на рейтинге Эрдогана и его партии.
— В любом случае избиратели сделают свои выводы или уже сделали их за 20-летний срок правления ПСР. Просчеты, безусловно, есть, хотя нужно понимать и масштаб катастрофы, и то, что смена власти не гарантирует решение проблем, которые сейчас активно подсвечивает оппозиция, — полагает специалист.
Может всё обернуть в свою пользу
По словам тюрколога Яшара Ниязбаева, в настоящее время вся Турция сплотилась, пострадавшим регионам помогает государство, иностранные специалисты, каждая мэрия.
«Делом занимается каждый, и каждый получит порцию благодарности. Но никто не станет предъявлять претензии, например, стамбульской мэрии или Народно-республиканской партии за то, что они кому-то не предоставили кров или не выплатили компенсацию. Деятельность оппозиции в этой ситуации может оцениваться только позитивно. Никаких особых требований к ней быть не может, так как она не власть имущая. А правительству всегда можно выразить претензии и недовольство, потому что оно прямо отвечает за все трудности, невзгоды и трагедии. Тем более пострадавшие города находятся под руководством правящей партии», — считает эксперт.
«Поэтому избиратели могут проголосовать за Эрдогана, но не за правящую партию. Возможно, сам президент выборы выиграет, но потеряет парламент. Конечно, землетрясение нанесло серьезный удар по позициям главы государства. Но я не был бы столь категоричен. Сейчас оппозиция всем составом поехала в провинцию Хатай. Они занимаются делом и попутно собственным пиаром», — подытожил тюрколог.
Ниязбаев отмечает: на местах люди жалуются, что не получили помощь, они нуждаются в тепле, одежде, еде, воде. При этом Эрдоган — очень опытный политик, который, по мнению эксперта, сможет обернуть возникший против него негатив в свою пользу.
«У Эрдогана в жизни было много ситуаций, когда он сталкивался с серьезными испытаниями. Все трудности ему удалось преодолеть и даже стать после этого президентом, обладающим абсолютной властью. Значит, он умеет выходить из сложных ситуаций», — уверен специалист.
При этом политолог считает, что правительству невыгодно передвигать выборы. «Нет гарантий, что рейтинг президента не пойдет вниз. Безусловно, оппозиция будет использовать фактор землетрясения. Будут претензии, что к такой трагедии надо было готовиться, а власть такого не делала. Это очень хороший повод лишний раз раскритиковать руководство страны. У турецкой оппозиции появился новый козырь против Эрдогана», — считает эксперт.
Туркам нужны действия
Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков обратил особое внимание на выступление представителей оппозиции во время посещения пострадавших регионов.
— Лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер не могла не пройтись по турецкому управлению по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) и МВД, где когда-то сама работала в должности министра. Она припомнила о существовании ранее закона о гражданской обороне, в соответствии с которым все были обучены действиям в случае стихийных бедствий, — отметил эксперт.
Политолог добавил, что Акшенер посетовала на отмену закона и учреждение управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD).
— По ее словам, в структуре работает мало людей, их числа недостаточно. Что тут сказать: в оппозиции настало благодатное время для критики действующей власти, несмотря на то, что выдвигаемые обвинения не всегда в полной мере оправданы. Вообще все эти визиты напоминают игру в «кто кого перещеголяет» и посетит больше разрушенных провинций. Людям нужны действия, а не пустые слова и перекидывание камнями из одних огородов в другие, — подытожил политолог в беседе с «Известиями».
Ксения Логинова