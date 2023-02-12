СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы

По словам местных чиновников, после визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москва выполнила условия, поставленные Хартумом для достижения соглашения, и военные дали согласие на сделку.
«Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена», — пояснил один из источников агентства.
Как добавили журналисты, соглашение вступит в силу после формирования в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые ратифицируют документ.
О договоренности создать пункт Военно-морского флота России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом, максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.