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10:02 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Судан завершил проверку соглашения о размещении российской базы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Власти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море, сообщило агентство Associated Press.

Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме | Источник: РИА "Новости"

По словам местных чиновников, после визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москва выполнила условия, поставленные Хартумом для достижения соглашения, и военные дали согласие на сделку.

«Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена», — пояснил один из источников агентства.

Как добавили журналисты, соглашение вступит в силу после формирования в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые ратифицируют документ.

О договоренности создать пункт Военно-морского флота России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. В соответствии с документом, максимальная численность личного состава базы не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

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