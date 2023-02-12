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15:46 (мск), источник: Известия

Путин отметил героизм морских пехотинцев в ходе СВО

Президент России Владимир Путин отметил героизм морских пехотинцев, который они проявляют в сражениях в ходе специальной военной операции (СВО). Его слова приводятся в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент которой был опубликован 12 февраля.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Фрагмент со словами президента, сказанными им после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 февраля, в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — сказал Путин.

13 января президент РФ указал на важность поддержки участников СВО. В частности, он отметил, что военные должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны России.

21 декабря 2022 года Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что российские военнослужащие действуют в зоне спецоперации мужественно и стойко. Президент указал, что военные достойно выполняют свой долг перед Отечеством.

25 ноября Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих — участников спецоперации заявил, что находящие на передовой военнослужащие являются героями.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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