Путин отметил героизм морских пехотинцев в ходе СВО

Фрагмент со словами президента, сказанными им после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 февраля, в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — сказал Путин.
13 января президент РФ указал на важность поддержки участников СВО. В частности, он отметил, что военные должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны России.
21 декабря 2022 года Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что российские военнослужащие действуют в зоне спецоперации мужественно и стойко. Президент указал, что военные достойно выполняют свой долг перед Отечеством.
25 ноября Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих — участников спецоперации заявил, что находящие на передовой военнослужащие являются героями.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.