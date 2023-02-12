Лавров: официальные лица США признают причастность к взрывам на «Северных потоках»

Он рассказал, что, по мнению США, Россия «слишком хорошо» сотрудничала с Германией последние 20−30 лет, что создавало «мощный альянс» на российских ресурсах и немецких технологиях. Лавров отметил, что это стало угрозой для многих американских монопольных корпораций.
«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на “Северном потоке — 1” и “Северном потоке — 2”, — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят. Здесь есть момент, связанный с тем, что дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало “костью в горле” тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном, каковым объявили себя США», — сказал министр.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал на своем сайте статью, в которой заявил со ссылкой на осведомленный источник о причастности США и Норвегии к подрыву «Северных потоков». По его сведениям, президент Соединенных Штатов Джо Байден решился на диверсию на газопроводах после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву.
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали.