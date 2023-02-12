Бывший глава МИД Кипра Никос Христодулидис победил на президентских выборах

По итогам обработки 100% бюллетеней Христодулидис набрал 51,92% голосов, за него проголосовало 204 680 человек. Его оппонент, бывший постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис, получил 48,08% голосов. «РИА Новости» уточняет, что оба кандидата были независимыми, Мавроянниса поддерживала основная оппозиционная партия — Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ).
Итоговая явка на выборах составила 72,2%, что ниже уровня, зафиксированного на президентских выборах 2018 г., — тогда в них участвовало 73,1% избирателей.
Имя нового президента Кипра председатель избирательной комиссии Костас Константину официально объявит на специальной церемонии на стадионе «Тассос Пападопулос — Элефтерия».
Как ранее сообщало «РИА Новости», на пост президента Кипра претендовало 14 кандидатов. 6 февраля в республике прошел первый тур выборов, по итогам которого Христодулидис и Маврояннис набрали 32,04% и 29,6% голосов соответственно. Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис не стал баллотироваться в 2023 г. Он занимал пост президента республики с 2013 г. Кандидат от правящей правоцентристской партии «Демократический сбор» (ДИСИ) Авероф Неофиту набрал 26,11% голосов.