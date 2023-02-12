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23:15 (мск), источник: ТАСС

МИД Франции заявил о сложностях с передачей Украине замороженных активов бизнесменов РФ

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Действующие правила не позволяют использовать замороженные во Франции активы российских бизнесменов объемом €1,3 млрд, однако Еврокомиссия (ЕК) работает над легализацией такого шага. Об этом заявила в воскресенье в интервью телеканалу LCI пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр.

Источник: AP 2022

«На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине, но вы знаете, что ЕК решила работать с новыми предложениями с целью передать эти средства Украине и оценить, в какой степени мы сможем использовать данные средства, чтобы обеспечить за их счет восстановление [страны]», — сказала Лежандр.

«Существует много видов активов, замороженных в рамках европейских санкций, например €300 млрд Центрального банка РФ [в ЕС] и €1,3 млрд российских олигархов, которые были заморожены непосредственно во Франции», — пояснила она.

В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза проинформировало, что, по данным юридической службы сообщества, никто не знает, где находятся 86% блокированных активов ЦБ России, общий объем которых она оценивает в 258 млрд долларов.

В этих условиях юридическая служба рекомендует Евросоюзу также «работать с Группой семи и международными партнерами ЕС» для поисков остальной части замороженных российских золотовалютных резервов, если Брюссель намерен инвестировать эти средства и использовать проценты для выплат Киеву.

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заблокировал порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Осенью ЕК отчиталась о заморозке еще $19 млрд, принадлежащих «российским олигархам». Однако до настоящего момента она так и не смогла конфисковать эти деньги, поскольку такой механизм в принципе отсутствует в международной практике и подобный шаг еще больше подорвет веру остальных государств в надежность размещения их активов в западных банках.

В связи с этим в конце 2022 года Брюссель начал рассматривать план, согласно которому замороженные средства, формально оставаясь российскими, могут быть временно инвестированы Евросоюзом, а доходы от этих инвестиций направлены на поддержку Украины. Однако, как выяснилось, и такую идею пока невозможно осуществить.

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