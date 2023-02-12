МИД Франции заявил о сложностях с передачей Украине замороженных активов бизнесменов РФ

«На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине, но вы знаете, что ЕК решила работать с новыми предложениями с целью передать эти средства Украине и оценить, в какой степени мы сможем использовать данные средства, чтобы обеспечить за их счет восстановление [страны]», — сказала Лежандр.
«Существует много видов активов, замороженных в рамках европейских санкций, например €300 млрд Центрального банка РФ [в ЕС] и €1,3 млрд российских олигархов, которые были заморожены непосредственно во Франции», — пояснила она.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза проинформировало, что, по данным юридической службы сообщества, никто не знает, где находятся 86% блокированных активов ЦБ России, общий объем которых она оценивает в 258 млрд долларов.
В этих условиях юридическая служба рекомендует Евросоюзу также «работать с Группой семи и международными партнерами ЕС» для поисков остальной части замороженных российских золотовалютных резервов, если Брюссель намерен инвестировать эти средства и использовать проценты для выплат Киеву.
С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заблокировал порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Осенью ЕК отчиталась о заморозке еще $19 млрд, принадлежащих «российским олигархам». Однако до настоящего момента она так и не смогла конфисковать эти деньги, поскольку такой механизм в принципе отсутствует в международной практике и подобный шаг еще больше подорвет веру остальных государств в надежность размещения их активов в западных банках.
В связи с этим в конце 2022 года Брюссель начал рассматривать план, согласно которому замороженные средства, формально оставаясь российскими, могут быть временно инвестированы Евросоюзом, а доходы от этих инвестиций направлены на поддержку Украины. Однако, как выяснилось, и такую идею пока невозможно осуществить.