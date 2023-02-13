Берлускони раскритиковал Зеленского и предложил США дать Украине деньги в обмен на прекращение огня

«Если бы я был премьер-министром, я бы не поехал разговаривать с Зеленским, потому мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина», — сказал Берлускони после голосования на региональных выборах в его родной области Ломбардия (цитата по il Messaggero).
Экс-премьер Италии считает, что президент США Джо Байден должен «взять Зеленского и сказать ему: “По окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины”».
По мнению Берлускони, мера может предполагать поддержку на $6−9 млрд при условии, что Зеленский «прикажет прекратить огонь и что с завтрашнего дня мы больше не дадим вам долларов и не дадим вам больше оружия».
«Только такое могло убедить этого господина достичь прекращения огня», — добавил итальянский политик.
Экс-премьер Италии в апреле 2022 года обвинял Россию в военных преступлениях. Он заявлял, что разочарован в президенте Владимире Путине, с которым ранее поддерживал дружеские отношения. Позже он призывал Европу выдвинуть предложения по мирному урегулированию и убедить Украину принять «вопросы Путина». Сильвио Берлускони в январе 2023 года выражал сожаление насчет отсутствия плана по урегулированию российско-украинского конфликта. По его мнению, такой план предлагал только папа римский.