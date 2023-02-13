10:33 (мск), источник: Lenta.Ru
На Украине обозначили срок переговоров о вступлении в ЕС
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начнутся в 2023 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Такой срок вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обозначила в интервью газете Financial Times.
Она сравнила процесс вступления страны в ЕС с задачей о поедании слона, отметив при этом, что Киев «очень быстро» продвигается по пути реформ.
«Первая часть слона — это начало переговоров о вступлении. Украинский народ будет на каждом этапе понимать, какие есть сложности, но на данном этапе нет никаких серьезных препятствий для начала переговоров о вступлении», — пояснила Стефанишина.