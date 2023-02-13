Время от времени в польских СМИ появляется информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики.
«Это не большие цифры. Это вопрос, созданный искусственно. Нет такой проблемы», — заявил Блащак в эфире телеканала Polsat.
Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые в настоящее время участвуют в событиях на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр заявил, что «это не является проблемой».
В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.