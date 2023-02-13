Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
10Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
11:29 (мск), источник: © РИА Новости

Варшава не считает польских наемников на Украине проблемой

ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не считает проблемой факт участия польских наемников в боевых действиях на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Время от времени в польских СМИ появляется информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики.

«Это не большие цифры. Это вопрос, созданный искусственно. Нет такой проблемы», — заявил Блащак в эфире телеканала Polsat.

Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые в настоящее время участвуют в событиях на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр заявил, что «это не является проблемой».

В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму
'Это все изменит'. Власти Молдавии перешли черту
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта