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Спецоперация на Украине
12:13 (мск), источник: Ведомости

Маск пообещал не допустить эскалации конфликта на Украине из-за Starlink

Starlink используется для обеспечения связи на Украине, однако она не должна стать причиной эскалации конфликта, что может привести к третьей мировой войне. Такое заявление сделал глава компании SpaceX (владеет Starlink) Илон Маск.

Источник: AP 2022

«Starlink — это коммуникационная основа Украины, особенно на линии фронта, где почти все другие возможности подключиться к интернету уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — написал он в Twitter.

Таким образом Маск ответил на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников. В другом твите бизнесмен подчеркнул, что терминалы Starlink, будучи коммерческим продуктом, предназначены для частного пользования, а не для военных целей. Маск добавил, что старается «поступать правильно», в то же время понятие «правильного поступка» является «чрезвычайно сложным вопросом морали», отметил он.

9 февраля SpaceX ограничила использование системы спутниковой связи Starlink для управления украинскими беспилотниками. Президент компании Гвинн Шотвелл заявила, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения.

По данным Associated Press на конец 2022 г., с начала конфликта Киев получил около 24 000 терминалов Starlink. В декабре 2022 г. Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова писал, что компания SpaceX и ее глава Илон Маск отправят Украине еще порядка 10 000 терминалов Starlink.

Ранее в МИД РФ говорили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России. В Белом доме предупредили Москву об ответных действиях и заявили, что продолжат использовать свои средства на Украине.

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