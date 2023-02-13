Премьер Польши раскрыл планы Варшавы по передаче Киеву танков

«Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard», — сказал он.
Моравецкий заверил, что Польша продолжит активную поддержку Украины.
Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Украина не сможет выдержать длительный конфликт без помощи со стороны стран Запада. Всё указывает на то, что конфликт на Украине будет продолжаться долгое время, добавил польский министр.
Днем ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Россия победит в украинском конфликте в случае промедления западных стран в военных поставках для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
2 февраля президент РФ Владимир Путин на церемонии празднования 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве отметил, что те, кто втягивает европейские страны в новую войну и рассчитывает одержать победу на поле боя, не понимают, что современная война с РФ будет другой. Он подчеркнул, что России есть чем ответить на эти недружественные шаги.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут украинским националистам провести наступление и будут уничтожены.