В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой

Согласно документу, к концу января текущего года газовый бенчмарк крупнейшего европейского хаба TTF сократился по сравнению с августовским максимумом примерно в шесть раз — примерно до 55 евро за МВт·ч, что составляет около 569 евро за тысячу кубометров.
Исходя из фьючерсных контрактов, цены на голубое топливо TTF останутся в пределах узкого диапазона 55−70 евро за МВт·ч (то есть примерно 569−724 евро за тысячу кубометров) до конца 2024 года. Это в среднем на 57 и 42 процента ниже предположений, сделанных ЕК в предыдущем, осеннем, прогнозе на 2023-й и 2024 год соответственно.
Тем не менее стоимость газа по-прежнему более чем в три раза превышает уровни 2019 года, говорится в документе.
«Более того, в условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать всплеска цен, подобного тому, что произошел в 2022 году, особенно сейчас, когда импорт СПГ стал основным источником природного газа для ЕС», — констатировали в ЕК.
Более энергичное восстановление спроса в Китае может усилить глобальный спрос на СПГ и тем самым повысить стоимость наполнения хранилищ газом в Евросоюзе предстоящим летом, говорится в документе.
«Риски нехватки газа зимой 2023−2024 годов пока не могут быть рассеяны», — указано в прогнозе.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.