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18:10 (мск), источник: © РИА Новости

В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой

БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) видит риски дефицита газа в ЕС следующей зимой, говорится в новом экономическом прогнозе ЕК.

Источник: © РИА Новости

Согласно документу, к концу января текущего года газовый бенчмарк крупнейшего европейского хаба TTF сократился по сравнению с августовским максимумом примерно в шесть раз — примерно до 55 евро за МВт·ч, что составляет около 569 евро за тысячу кубометров.

Исходя из фьючерсных контрактов, цены на голубое топливо TTF останутся в пределах узкого диапазона 55−70 евро за МВт·ч (то есть примерно 569−724 евро за тысячу кубометров) до конца 2024 года. Это в среднем на 57 и 42 процента ниже предположений, сделанных ЕК в предыдущем, осеннем, прогнозе на 2023-й и 2024 год соответственно.

Котировки TFM1! от TradingView

Тем не менее стоимость газа по-прежнему более чем в три раза превышает уровни 2019 года, говорится в документе.

«Более того, в условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать всплеска цен, подобного тому, что произошел в 2022 году, особенно сейчас, когда импорт СПГ стал основным источником природного газа для ЕС», — констатировали в ЕК.

Более энергичное восстановление спроса в Китае может усилить глобальный спрос на СПГ и тем самым повысить стоимость наполнения хранилищ газом в Евросоюзе предстоящим летом, говорится в документе.

«Риски нехватки газа зимой 2023−2024 годов пока не могут быть рассеяны», — указано в прогнозе.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

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