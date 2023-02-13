20:02 (мск), источник: ТАСС
Бербок рассчитывает, что все страны НАТО быстро ратифицируют вступление Финляндии в НАТО
Глава германского МИД подчеркнула, что обе скандинавские страны выполнили критерии, необходимые для вступления в альянс.
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БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила надежду на то, что все страны НАТО ратифицируют протокол о вступлении Финляндии и Швеции в альянс без дальнейших задержек. Такое мнение она выразила в понедельник в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ напомнила, что страны-члены НАТО заложили основу для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс на июньском саммите в Мадриде. «И мы надеемся, что все члены НАТО быстро и без дальнейших задержек реализуют это решение», — сказала Бербок. При этом она подчеркнула, что обе скандинавские страны выполнили критерии, необходимые для вступления в альянс. Кроме того, по словам Бербок, «вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет способствовать укреплению безопасности в регионе Балтийского моря и за его пределами».
Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий обеим странам вступить в НАТО.