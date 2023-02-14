02:28 (мск), источник: Известия
В РФ предложили перестать уничтожать конфискованную одежду и обувь
Госдума в апреле может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 32.4 КоАП», выяснили «Известия». Документом предлагается перестать уничтожать конфискованные товары легкой промышленности и безвозмездно передавать их МЧС и Минобороны в качестве гуманитарной помощи нуждающимся. К такой продукции относятся одежда, обувь, пряжа, вата, различные ткани, постельное белье, одеяла, матрасы, палатки, брезентовые навесы и другие вещи.