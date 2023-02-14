Le Monde: Россия сумела избежать обвала экономики, на который рассчитывал Запад

Как считает парижское издание, «ясно одно — Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года».
В январе Международный валютный фонд вызвал всеобщее удивление «своим диагнозом, принесшим разочарование Западу: российский ВВП сократился всего на 2,2% вместо 8,5%, что западные экономисты предсказывали в марте минувшего года», отмечает Le Monde.
Деловая активность в России, указывает газета, вырастет в этом году на 0,3% и, как ожидается, увеличится на 2,1% в 2024 году. «И это в то время, как экономика еврозоны повысится в следующем году лишь на 1,6%», — замечает газета.
Таким образом, «если не произойдет резкой смены тенденции, эти данные подтверждают стойкость страны», указывает издание. По мнению Le Monde, многие факторы объясняют «очевидную прочность российской экономики». «Это в первую очередь, политика Центрального Банка, который стабилизировал рубль еще в самом начале конфликта и смог избежать взлета инфляции», — отмечает газета. «Россия располагает значительными валютными резервами, полученными от экспорта нефти. И это несмотря на замораживание $300 млрд за рубежом», — констатирует издание.
С момента принятия против нее Западом первых санкций после присоединения Крыма в 2014 году Россия развила местные производства, в частности, в сфере продовольствия и легкой промышленности.
Как считает Le Monde, «таможенные данные свидетельствуют о повышении объема импорта через Армению и Казахстан». Тогда как Турция остается «воротами на Кавказ». Китай, указывает газета, поставляет электронную продукцию, необходимую в том числе для оборонной промышленности.
«Урожай пшеницы был весьма обильным в 2022 году», — отмечает издание, называя рост сельского хозяйства «успехом эпохи [президента РФ Владимира] Путина наряду с экспортом ядерных технологий».
Закрытие подводных газопроводов, продолжает газета, «не помешало повышению доходов от экспорта газа на 80% ($138 млрд)». Но крупнейшим источником доходов бюджета является нефть. МВФ признает, что страна еще не затронута эмбарго на ее морские поставки из РФ, которое вступило в силу 5 декабря.
Эти поставки перенаправлены к соседям, отказавшимся от подчинения санкциям: Китаю, Индии и Турции. Даже при условии, что российское топливо уступало в цене нефти марки Brent, Москва заработала 218 млрд нефтедолларов в 2022 году.
У мирового рынка так мало резервов, что он рад поступлению миллионов баррелей российской нефти, которые позволяют избежать взлета цен выше $100 за баррель.
«Москва играет на нервах Запада, — замечает La Monde, — Россия указывает, что заинтересована в высоких ценах ради компенсации снижения объемов производства».
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, Европейский союз, Великобритания, а также несколько других государств ввели масштабные санкции против РФ.
На сегодняшний день приняты уже девять санкционных пакетов. Как подчеркивал Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В рамках принятых санкций 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.
В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит против России десятый пакет санкций.