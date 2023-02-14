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11:15 (мск), источник: ТАСС

Китайский эксперт заключил, что Россия достигла стратегических целей на Украине

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции, в то время как Украина без поддержки США и НАТО абсолютно не способна обороняться. Такую точку зрения высказал во вторник политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты», — приводит его мнение китайская газета Global Times. Как уточнил эксперт, Россия «сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда может методично наносить атаки в западном направлении.

Что касается ВСУ, по словам Люй Сяна, они «абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону». Он подчеркнул, что Киев «на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО».

Эксперт указал на ошибочную оценку ситуации на Украине Западом, который «чересчур преувеличивает стратегические амбиции» России. По словам Люй Сяна, поставки более эффективных западных вооружений Киеву могут привести к расширению территории, охваченной военными действиями.

В частности, китайский политолог полагает, что «первыми, кто пострадает» в случае эскалации, станут два члена НАТО — Польша и Румыния.

Люй Сян добавил, что в такой ситуации Соединенные Штаты при принятии стратегических решений «столкнутся с настоящей дилеммой». Как объяснил эксперт, в случае разрастания конфликта негативный эффект для всего мира от кризиса на Украине «будет в 100 раз более серьезным, чем боевые действия, которые начались 24 февраля прошлого года».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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