Китайский эксперт заключил, что Россия достигла стратегических целей на Украине

«На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты», — приводит его мнение китайская газета Global Times. Как уточнил эксперт, Россия «сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда может методично наносить атаки в западном направлении.
Что касается ВСУ, по словам Люй Сяна, они «абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону». Он подчеркнул, что Киев «на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО».
Эксперт указал на ошибочную оценку ситуации на Украине Западом, который «чересчур преувеличивает стратегические амбиции» России. По словам Люй Сяна, поставки более эффективных западных вооружений Киеву могут привести к расширению территории, охваченной военными действиями.
Люй Сян добавил, что в такой ситуации Соединенные Штаты при принятии стратегических решений «столкнутся с настоящей дилеммой». Как объяснил эксперт, в случае разрастания конфликта негативный эффект для всего мира от кризиса на Украине «будет в 100 раз более серьезным, чем боевые действия, которые начались 24 февраля прошлого года».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.