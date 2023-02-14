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08:07 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Японии обеспокоен из-за «угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ»

Япония обеспокоена в связи с «угрозой применения ядерного оружия со стороны России», заявил первый замминистра иностранных дел Такэо Мори. Россия ранее неоднократно отрицала ядерную риторику со свой стороны.

Источник: Reuters

«Япония серьезно обеспокоена угрозой (применения.— “Ъ”) ядерного оружия со стороны России. Такая угроза абсолютно неприемлема, и Россия ни при каких обстоятельствах не должна применять ядерное оружие», — сказал замминистра по итогам трехсторонней встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел Республики Корея Чо Хён Доном (цитата по ТАСС).

Такэо Мори сообщил, что стороны по итогам переговоров договорились продолжать поддержку Украины, а также продолжать вводить санкции против РФ. Эти вопросы поднимут на саммите G7 в Хиросиме в мае.

Японский дипломат не уточнил, что он считает угрозой применения ядерного оружия со стороны РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре говорил, что Москва не будет развивать тему ядерной эскалации. По мнению Кремля, тему развивают люди, «которые ведут себя безответственно».

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