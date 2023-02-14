10:01 (мск), источник: ТАСС
WP: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе
По данным газеты, тогда же могут ввести новые санкции против России.
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ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, как ожидается, объявят о направлении крупного пакета военной помощи Украине на следующей неделе, тогда же могут быть введены новые санкции против РФ. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.
По ее данным, администрация также прорабатывает с Конгрессом выделение $10 млрд в качестве бюджетной поддержки Украины.
«Администрация [президента США Джо] Байдена также работает с Конгрессом над одобрением еще $10 млрд в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время», — пишет издание.
По данным The Washington Post, США пытаются донести до Украины идею о том, что в конфликте с РФ наступает критически важный момент, когда Киев получит благодаря западной военной помощи возможность изменить траекторию развития ситуации на поле боя. Если же это не удастся сделать, предупреждают источники в американской администрации, Киеву в перспективе будет сложнее получать новую военную помощь в тех же объемах, что и ранее, из-за противодействия со стороны республиканцев в Конгрессе и неоднозначности настроений среди американских союзников в Европе.