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12:29 (мск), источник: ТАСС

Глава Минфина Франции выступил за усиление санкций против России

Санкции позволили добиться снижения доходов от продажи нефтепродуктов, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.

Источник: AP 2022

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Франция выступает за усиление санкций против России и рассчитывает, что это произойдет в ближайшие месяцы. Об этом заявил во вторник министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр перед началом заседания Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) в Брюсселе.

«Европейские санкции против России эффективны, они должны быть и будут усилены в ближайшие месяцы. Мы хотим, чтобы эти санкции дали результат и позволили нам получить необходимые результаты против России», — сказал он.

В ответ на реплику журналиста о том, что МВФ повысил ожидания по экономике России в 2023 году — с падения на 2,3% на рост в 0,3%, министр заявил, что санкции все равно работают и позволили добиться снижения доходов от продажи нефтепродуктов. «Мы уверены, что эффективность этих санкций проявится в долгосрочной перспективе, но не стоит недооценивать влияние санкций против экономики России», — заявил Ле Мэр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, Европейский союз, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.

На сегодняшний день приняты уже девять санкционных пакетов. Как подчеркивал Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит против России десятый пакет санкций.

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