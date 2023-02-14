Володин: более 60% покинувших Россию вернулись обратно

«У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были», — сказал он на заседании Думы во вторник. При этом председатель Госдумы не уточнил, о каком периоде времени идет речь.
Кроме того, Володин отметил, что часть покинувших РФ россиян работает за рубежом «в связи с выносом предприятиями [места работы] за пределы РФ, учитывая санкционную политику». Однако за границей, по его словам, россиян «начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили».
«Предаст — значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно — есть возможность работать здесь», — подчеркнул спикер.