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14:06 (мск), источник: ТАСС

Володин: более 60% покинувших Россию вернулись обратно

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были», — сказал он на заседании Думы во вторник. При этом председатель Госдумы не уточнил, о каком периоде времени идет речь.

Кроме того, Володин отметил, что часть покинувших РФ россиян работает за рубежом «в связи с выносом предприятиями [места работы] за пределы РФ, учитывая санкционную политику». Однако за границей, по его словам, россиян «начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили».

«Предаст — значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно — есть возможность работать здесь», — подчеркнул спикер.

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