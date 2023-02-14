В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине

«Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций — я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу», — сказал он перед началом заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.
По его мнению, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, а потому важно «ускориться» и правильно расставить акценты.
Писториус также отметил, что Берлин «испытывает мало понимания» с дипломатической точки зрения к предложениям Польши и Словакии поставить Киеву военную авиацию.
Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия. Впрочем, пока украинские военные больше заняты обороной и, в том числе, попытками удержать Артемовск, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки войск в Донбассе.