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14:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Берлине пока не видят конца конфликта на Украине

БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. Крупные военные успехи, на которые рассчитывают в Киеве, в краткосрочной перспективе маловероятны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Спецоперация на Украине

«Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций — я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу», — сказал он перед началом заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

По его мнению, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, а потому важно «ускориться» и правильно расставить акценты.

Писториус также отметил, что Берлин «испытывает мало понимания» с дипломатической точки зрения к предложениям Польши и Словакии поставить Киеву военную авиацию.

Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия. Впрочем, пока украинские военные больше заняты обороной и, в том числе, попытками удержать Артемовск, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки войск в Донбассе.

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