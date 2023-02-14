Общение Путина с бизнесом, героизм спасателей и враждебность НАТО. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Глава государства работает в Ново-Огареве. В режиме видеоконференции он примет участие в совещании судей — общей юрисдикции, военных и арбитражных. Они обсудят итоги 2022 года и задачи на 2023-й. После вступительного слова президента прозвучит доклад председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.
Во второй половине дня президент продолжит серию встреч с лидерами фракций. Он примет главу «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, «у которого, помимо прочего, сегодня еще и юбилей».
Также Путин продолжит работу над посланием Федеральному собранию.
Вечером у президента «не исключен» международный телефонный разговор.
Пятница «может» стать днем встречи Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко: «Вы меня спросили, может ли, — может, об остальном мы сообщим».
О контактах президента с бизнесом
«У Путина достаточно регулярно происходит общение с руководителями бизнес-объединений». «Постоянно происходит общение с представителями большого, крупного бизнеса — по отдельности», — а также с объединяющими малых и средних предпринимателей организациями.
«Что касается мартовского мероприятия РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей — прим. ТАСС), мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится, это важно». Повестка может быть достаточно обширная.
Песков не стал говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Вооруженных сил РФ или корректировать производство с учетом специальной военной операции: «Ничего пока не могу сказать». «И так очень многие крупные предприниматели активно участвуют в программе поддержки наших вооруженных сил, жертвуют огромные средства».
Об окончании работы группировки МЧС в Турции и Сирии
«МЧС самостоятельно формулирует предложения главе государства. Все-таки речь идет о наших спасателях. Сейчас очевидно, что спасательная часть операции завершается».
«Наши спасатели, как всегда, работали профессионально, результативно и героически». «Они высоко держат флаг нашего МЧС, эта спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся».
Песков также высоко оценил работу журналистов, которые «не щадя живота своего» доносят правдивую информацию «из любой части мира».
Об обвинениях НАТО в адрес РФ и КНР в связи со «шпионскими шарами»
НАТО — это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать историю с шарами в небе над США: «Пусть американцы сами разбираются в этом».
Об иностранной помощи ВСУ
Российские военнослужащие часто «слышат иностранную речь» наемников на поле боя — «это не секрет».
Отправка на Украину в помощь ВСУ иностранных бойцов, как и все остальное, не способно поменять ход событий, разве что их затянуть.
О словах замминистра иностранных дел Сергея Вершинина, что РФ не видит смысла в продолжении зерновой сделки: «Я пресс-секретарь президента. Что касается министерства иностранных дел, я вам рекомендую обратиться к Марии Захаровой».