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14:18 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Зарубежные СМИ: Передадут ли США истребители Украине?

Американские чиновники не исключили передачу Киеву истребителей. По данным Financial Times, вопрос могут обсудить на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля. Ранее президент США Джо Байден отказывался поставлять Украине F-16. Одновременно Белый дом предупреждает Киев о поворотном моменте в конфликте с Россией.

Спецоперация на Украине
Источник: US Air Force

Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».

Американские чиновники признают, что, скорее всего, предоставят Киеву «более совершенную авиацию» по мере затягивания конфликта или, как пишет Financial Times, дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран. Источники издания отмечают, что получение истребителей — более долгосрочная цель для Украины. Приоритетом называются поставки боеприпасов. 13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина расходует больше боеприпасов, чем производят страны альянса.

5 тыс. снарядов в день, уточняет Financial Times, столько небольшие страны закупают за целый год. Россия же, по оценкам газеты, расходует в четыре раза больше.

В связи с этим в ходе совещания стран-членов альянса в Брюсселе будет обсуждаться установление прямых контактов между Киевом и западными компаниями по производству оружия. С одной стороны, это ускорит и упросит поставки, а, с другой, подтвердит слова Столтенберга о том, что резервы НАТО на исходе.

Пока не получит Киев и ракеты большой дальности ATACMS, их мало в арсеналах самих США, пишет Politico. Кроме того, Вашингтон опасается, что ракеты будут использованы для ударов по России.

The Washington Post сообщает, что американские чиновники заявили о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территорий в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.

Переломный момент ожидается весной, когда Россия, по ожиданиям американской стороны, может начать наступление, а Украина — контрнаступление. К нему и призывают готовиться США.

США усиливают давление на Украину, поскольку Белому дому будет сложнее добиться от Конгресса выделения таких же больших объемов помощи, как при демократах. Сейчас обсуждается пакет на $10 млрд. Объявить о нем могут в ближайшее время, в годовщину ввода войск на Украину.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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