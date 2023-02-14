Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ в России

Президент отметил, что в сентябре прошлого года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Он добавил, что причины такого шага известны и очевидны, «здесь не нужно никаких особо комментариев».
По словам президента, отдельные вердикты ЕСПЧ стали носить откровенно политизированный характер, что в последнее время приобрело «неприемлемый характер».
«Предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы. Поэтому были приняты федеральные законы, в соответствии с которыми решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России», — отметил Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Также президент добавил, что в российское процессуальное законодательство внесены изменения, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами на основе постановления ЕСПЧ.
«Так, из процессуальных кодексов были исключены положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам», — сказал Путин.