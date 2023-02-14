Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля

«Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации (“великого события”) для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего год одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы “грубом нарушении” обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении.
Как отметили в штабе, Киев намерен представить мировому сообществу доказательства радиоактивного заражения значительных территорий Украины из-за действий российских военнослужащих в феврале — апреле прошлого года на ЧАЭС.
Провокация Киева вокруг темы радиоактивного заражения призвана, в частности, надавить на страны, не поддержавшие санкции против Москвы.
Специальный сайт будет создан для информационной поддержки провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС, кроме того, будут проплачены материалы в американских и европейских СМИ.
Кроме того, норвежские специалисты вместе со спецслужбами Украины сфальсифицировали протоколы о радиоактивном заражении в Киевской области, заявили в координационном штабе. Новости.
Специалисты Норвегии участвуют в подготовке «документальной основы» и «независимого заключения» о якобы воздействии радиации на население Киевской области.
Также Киев хочет обвинить Москву в расхищении радиоактивных материалов Чернобыльской АЭС.
Многократные миссии МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции и окружающих территориях, уточнили в штабе.
Минобороны РФ 25 февраля 2022 года сообщило, что подразделениями Воздушно-десантных войск России «взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС». С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС.
МАГАТЭ 31 марта сообщило, что российские силы передали контроль над ЧАЭС украинскому персоналу; 1 апреля гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что представители РФ на встрече в Калининграде подтвердили эту информацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 апреля сообщил, что Владимир Путин лично дал приказ об отводе войск из Киевской области, то был жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговорного процесса.