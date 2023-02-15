WP узнала о мнении разведки США о случайном появлении шара из Китая

Издание пишет, что аналитики разведки США допускают, что аэростат мог случайно попасть в воздушное пространство над военной базой в Монтане, столкнувшись с сильным ветром и отклонившись от маршрута. Тем не менее, по их мнению, шар был предназначен для наблюдения за военными объектами США в Тихом океане, а при его попадании в небо над Монтаной Пекин решил воспользоваться этой возможностью и собрать данные о ядерных объектах (там находится одна из баз США с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами).
«Это была отдельная программа — часть более широкого набора программ, направленных на то, чтобы добиться большей ясности в отношении военных объектов в Соединенных Штатах и во множестве других стран», — заявил газете один высокопоставленный американский чиновник. По его мнению, шары предназначены для «усиления спутниковых систем».
О появлении летающего объекта в воздушном пространстве над США 2 февраля сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, добавив, что ведомство уже несколько дней отслеживает аэростат в небе Монтаны. Как заявил CBS News неназванный высокопоставленный военный чиновник, объект был нагружен наблюдательным оборудованием размером с два-три школьных автобуса.
В Вашингтоне сочли, что этот воздушный шар использовался Китаем для шпионажа и сбора разведданных. В Пекине эти данные опровергли и заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию США залетел случайно.
4 февраля аэростат сбили у побережья Южной Каролины. Китайский МИД обвинил США в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят отношениям между странами.
Позднее в воздушном пространстве Штатов, а также в соседней Канаде появлялись еще три летающих объекта, их сбили, однако пока не идентифицировали.