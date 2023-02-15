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06:29 (мск), источник: РБК

WP узнала о мнении разведки США о случайном появлении шара из Китая

Американская разведка и военные наблюдали за китайским воздушным шаром еще до его появления в небе над США, с момента его взлета с базы на острове Хайнань, заявила газета The Washington Post со ссылкой на нескольких чиновников, которые на условиях анонимности описали конфиденциальные разведданные. Аналитики разведки допускают, что он случайно отклонился от курса и пролетал над военной базой США.

Источник: AFP 2022

Издание пишет, что аналитики разведки США допускают, что аэростат мог случайно попасть в воздушное пространство над военной базой в Монтане, столкнувшись с сильным ветром и отклонившись от маршрута. Тем не менее, по их мнению, шар был предназначен для наблюдения за военными объектами США в Тихом океане, а при его попадании в небо над Монтаной Пекин решил воспользоваться этой возможностью и собрать данные о ядерных объектах (там находится одна из баз США с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами).

«Это была отдельная программа — часть более широкого набора программ, направленных на то, чтобы добиться большей ясности в отношении военных объектов в Соединенных Штатах и во множестве других стран», — заявил газете один высокопоставленный американский чиновник. По его мнению, шары предназначены для «усиления спутниковых систем».

О появлении летающего объекта в воздушном пространстве над США 2 февраля сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, добавив, что ведомство уже несколько дней отслеживает аэростат в небе Монтаны. Как заявил CBS News неназванный высокопоставленный военный чиновник, объект был нагружен наблюдательным оборудованием размером с два-три школьных автобуса.

В Вашингтоне сочли, что этот воздушный шар использовался Китаем для шпионажа и сбора разведданных. В Пекине эти данные опровергли и заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию США залетел случайно.

4 февраля аэростат сбили у побережья Южной Каролины. Китайский МИД обвинил США в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят отношениям между странами.

Позднее в воздушном пространстве Штатов, а также в соседней Канаде появлялись еще три летающих объекта, их сбили, однако пока не идентифицировали.

Справка
«Им это всегда сходило с рук». Как сбитый аэростат повлияет на отношения между США и КитаемИнциндент с китайским аэростатом привел к отмене визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
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