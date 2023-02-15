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13:45 (мск), источник: ТАСС

Послание президента, маткапитал и преступления ВСУ под Угледаром. Темы брифинга Пескова

Подготовка президента России Владимира Путина к посланию Федеральному собранию РФ, дискуссии вокруг материнского капитала, а также преступления Вооруженных сил Украины в отношении медиков под Угледаром стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Глава государства работает в Ново-Огареве. Он примет участие по конференц-связи в открытии медицинских объектов, в том числе в новых регионах России. Руководители регионов скажут несколько слов, выступит министр здравоохранения Михаил Мурашко. С вступительным словом к участникам мероприятия обратится и сам президент.

Также запланировано совещание с членами правительства об основных направлениях налогового администрирования в связи с появлением новых техсредств.

Вечером Путин встретится с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, начало беседы будет транслироваться.

Вечером не исключен телефонный разговор.

О подготовке к посланию парламенту

Прозвучавшие на встречах с президентом предложения парламентских фракций «сначала должны быть рассмотрены и проработаны, в первую очередь в правительстве», они «должны коррелировать с другими мерами». «Здесь все должно быть гармонично».

Ничего не могу сказать про концерт, но, что касается послания Федеральному собранию, туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны.

Журналисты из недружественных стран смогут посмотреть трансляцию выступления президента по телевизору.

О возможности отказа в материнском капитале

«Нет, у нас нет такой дискуссии».

О внеплановом заседании обеих палат парламента

«В связи с повесткой дня палат нашего парламента я рекомендую туда обращаться. Это мероприятие связано с рассмотрением ряда законопроектов, поэтому оттуда последуют комментарии».

О расстреле украинцами медиков под Угледаром

«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию», в том числе, скорее всего, и об этом инциденте.

«На международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушение украинским режимом и украинскими военными всех возможных правил и норм».

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