Послание президента, маткапитал и преступления ВСУ под Угледаром. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Глава государства работает в Ново-Огареве. Он примет участие по конференц-связи в открытии медицинских объектов, в том числе в новых регионах России. Руководители регионов скажут несколько слов, выступит министр здравоохранения Михаил Мурашко. С вступительным словом к участникам мероприятия обратится и сам президент.
Также запланировано совещание с членами правительства об основных направлениях налогового администрирования в связи с появлением новых техсредств.
Вечером Путин встретится с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, начало беседы будет транслироваться.
Вечером не исключен телефонный разговор.
Прозвучавшие на встречах с президентом предложения парламентских фракций «сначала должны быть рассмотрены и проработаны, в первую очередь в правительстве», они «должны коррелировать с другими мерами». «Здесь все должно быть гармонично».
Журналисты из недружественных стран смогут посмотреть трансляцию выступления президента по телевизору.
«Нет, у нас нет такой дискуссии».
«В связи с повесткой дня палат нашего парламента я рекомендую туда обращаться. Это мероприятие связано с рассмотрением ряда законопроектов, поэтому оттуда последуют комментарии».
«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию», в том числе, скорее всего, и об этом инциденте.
«На международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушение украинским режимом и украинскими военными всех возможных правил и норм».