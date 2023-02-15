Опрос AP показал рост недовольства в США поставками оружия Украине

«Согласно новому опросу Центра исследований по связям с общественностью Associated Press-NORC, поддержка американской общественностью предоставления Украине оружия и прямой экономической помощи ослабла», — говорится в публикации.
Так, предоставление Киеву оружия поддерживают 48% американцев против 60% в мае прошлого года.
Еще 38% не поддерживают решение правительства оказать Киеву финансовую помощь. Кроме того, 43% респондентов не уверенны, что президент США Джо Байден сможет справиться с ситуацией на Украине.
Участие в опросе, который проводился с 26 по 30 января, приняли 1068 американцев.
Ранее, 31 января, американское издание Breitbart сообщило, что первый опрос, вышедший в США после объявления о поставке танков Abrams на Украину, показал, что доля сторонников дальнейшей поддержки Киева среди американцев впервые упала ниже 50%.
Опрос также показал, что поддержку действующему главе Белого дома высказал только 41% респондентов.
25 января президент США объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что помощь будет сопровождаться поставками и из других стран. Позднее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,175 млрд, в него вошли снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
США и другие страны Запада усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, против которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.