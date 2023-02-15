Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение Киева

Ранее глава евродипломатии на пленарной сессии Европарламента заявил, что поставки вооружений Украине и дипломатические усилия по урегулированию «могут идти параллельно».
«Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине. Честно говоря, я этого не понимаю… Я не понимаю такую наивность со стороны левых сил, у меня есть друзья, которые так считают», — сказал Боррель, который выступал на испанском языке Трансляция заседания велась на сайте Европарламента в переводе на французский язык.
Он призвал таких людей «осознать, что прекращение поставок Украине не приведет к остановке боевых действий со стороны России».
«Гибель каждого человека причиняет мне огромную боль, как и вам. Но если мы хотим, чтобы война закончилась быстрее, то для этого надо не меньше, а больше и еще быстрее помогать Украине», — указал он.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.