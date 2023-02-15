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15:12 (мск), источник: © РИА Новости

Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов

ЖЕНЕВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной, следует из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета.

Источник: © РИА Новости

«Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям», — говорится в документе.

Тем не менее швейцарские власти обещают продолжать поддерживать Украину вне зависимости от вопроса о судьбе заблокированных российских активов.

Кроме того, Федеральный совет отметил, что возможность конфискации российских резервов и ужесточения уголовных норм, применяемых к нарушителям санкций, сейчас обсуждается на международном уровне.

«Швейцария внимательно следит за этими размышлениями», — подчеркивается в заявлении.

Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против России. На этой неделе стало известно, что швейцарское правительство заморозило российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а банк Credit Suisse (один из крупнейших в стране) — еще на более чем 19 миллиардов.

Общий объем российских средств, зарегистрированных в Швейцарии, оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.

После начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих западных странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.

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