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16:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не раскрывать число солдат, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По его словам, главы некоторых российских регионов этой темой «манипулируют», публикуя подробную информацию о потерях.

«Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров.

По его мнению, большинство граждан добровольно «выбирают этот героический путь». Российское военное командование максимально старается сберечь жизни бойцов, подчеркнул глава Чечни.

«Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым, включая выплатами по 1 млн рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч — за ранение», — пояснил Кадыров.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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