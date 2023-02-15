Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат

По его словам, главы некоторых российских регионов этой темой «манипулируют», публикуя подробную информацию о потерях.
«Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров.
По его мнению, большинство граждан добровольно «выбирают этот героический путь». Российское военное командование максимально старается сберечь жизни бойцов, подчеркнул глава Чечни.
«Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым, включая выплатами по 1 млн рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч — за ранение», — пояснил Кадыров.