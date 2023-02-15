18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 15 февраля
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш раскритиковал ведущие американские СМИ, проигнорировавшие его расследование о взрывах на «Северных потоках».
Проведение второй фазы расследования, во время которой ВОЗ хотела более детально изучить версию лабораторного происхождения SARS-CoV-2, застопорилось из-за отказа Китая сотрудничать с экспертами организации.
Правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной.
ЕК предложила странам ЕС исключить еще четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк, из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Четвертый банк агентство не называет.
Компания-производитель препарата для терапии эректильной дисфункции «Виагра» Viatris проинформировала Минпромторг о приостановке поставок лекарственного средства в формате таблеток в Россию в 2022 г.