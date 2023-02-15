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15 февраля: главное за день
18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 15 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Херш обвинил США в замалчивании подрыва «Северных потоков»

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш раскритиковал ведущие американские СМИ, проигнорировавшие его расследование о взрывах на «Северных потоках».

ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса

Проведение второй фазы расследования, во время которой ВОЗ хотела более детально изучить версию лабораторного происхождения SARS-CoV-2, застопорилось из-за отказа Китая сотрудничать с экспертами организации.

Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов

Правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной.

Reuters узнал детали санкций ЕС против Тинькофф Банка и Альфа-банка

ЕК предложила странам ЕС исключить еще четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк, из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Четвертый банк агентство не называет.

Эксперты и врачи оценили приостановку поставок «Виагры» в Россию

Компания-производитель препарата для терапии эректильной дисфункции «Виагра» Viatris проинформировала Минпромторг о приостановке поставок лекарственного средства в формате таблеток в Россию в 2022 г.

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