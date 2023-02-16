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01:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны Германии: Украина получит меньше танков, чем было обещано

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что западные союзники не смогут собрать для Украины целый батальон из 54 танков Leopard 2. Ранее Писториус критиковал темпы поставки этих танков Украине.

Источник: AP 2022

Германия обещала поставить на Украину 14 танков Leopard 2, Португалия — три танка, сообщил Борис Писториус на брифинге после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе. «Мы не достигнем размера батальона», — сказал он, его слова приводит Bloomberg.

По его словам, Польша собрала около 30 единиц старой версии Leopard 2 A4, что почти достаточно численности для стандартного украинского танкового батальона в 31 единицу, но многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет использовать. Он добавил, что эти танки поступят в Украину только в конце апреля.

В коалицию по поставкам Украине танков Leopard входят восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным источников Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2, но обещали помочь с ремонтом танков Leopard 1.

Анастасия Ларина

Справка
Что ждать от поставок на Украину немецких танков «Леопард 2»«Самый успешный из современных западных танков». RTVI разбирался, насколько опасны «леопарды» и как они повлияют на ход боевых действий.
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