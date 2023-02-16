Минобороны Германии: Украина получит меньше танков, чем было обещано

Германия обещала поставить на Украину 14 танков Leopard 2, Португалия — три танка, сообщил Борис Писториус на брифинге после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе. «Мы не достигнем размера батальона», — сказал он, его слова приводит Bloomberg.
По его словам, Польша собрала около 30 единиц старой версии Leopard 2 A4, что почти достаточно численности для стандартного украинского танкового батальона в 31 единицу, но многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет использовать. Он добавил, что эти танки поступят в Украину только в конце апреля.
В коалицию по поставкам Украине танков Leopard входят восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным источников Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2, но обещали помочь с ремонтом танков Leopard 1.