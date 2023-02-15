СМИ: США запросили у Аргентины информацию по делу о беременных россиянках

По данным ее источников в суде, представители МВБ запросили информацию, поскольку считают, что ситуация с резко возросшим числом россиян, запрашивающих гражданство Аргентины, может в будущем стать для США предметом для беспокойства. Сейчас гражданам Аргентины виза в Соединенные Штаты выдается на 10 лет.
Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что суд начал расследование по факту возможных нарушений в деятельности агентств и консультантов по получению гражданства. По данным ведомства, за последний год в страну въехали более 10 тыс. беременных россиянок, многие из которых воспользовались их услугами.
«Родильный туризм» из России в Аргентину существует с 2010 года, когда начало действовать двустороннее безвизовое соглашение. После рождения ребенка родители могут по ускоренной процедуре претендовать на гражданство Аргентины, которое дает право на безвизовый въезд более чем в 160 стран. Как заявила Кариньяно, миграционная служба принимает меры в связи с опасениями за безопасность аргентинского паспорта.