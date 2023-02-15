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15 февраля, источник: ТАСС

СМИ: США запросили у Аргентины информацию по делу о беременных россиянках

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запросило у аргентинского суда информацию по делу о возможных нарушениях при предоставлении вида на жительство и гражданства россиянкам, родившим в южноамериканской республике. Об этом сообщила в среду газета La Nacion.

Источник: AP 2022

По данным ее источников в суде, представители МВБ запросили информацию, поскольку считают, что ситуация с резко возросшим числом россиян, запрашивающих гражданство Аргентины, может в будущем стать для США предметом для беспокойства. Сейчас гражданам Аргентины виза в Соединенные Штаты выдается на 10 лет.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что суд начал расследование по факту возможных нарушений в деятельности агентств и консультантов по получению гражданства. По данным ведомства, за последний год в страну въехали более 10 тыс. беременных россиянок, многие из которых воспользовались их услугами.

«Родильный туризм» из России в Аргентину существует с 2010 года, когда начало действовать двустороннее безвизовое соглашение. После рождения ребенка родители могут по ускоренной процедуре претендовать на гражданство Аргентины, которое дает право на безвизовый въезд более чем в 160 стран. Как заявила Кариньяно, миграционная служба принимает меры в связи с опасениями за безопасность аргентинского паспорта.

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