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09:05 (мск), источник: ТАСС

Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по пограничному движению

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Литва уведомила Белоруссию об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

«По сообщению литовской стороны, служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны», — говорится в сообщении.

В белорусском погранкомитете проинформировали о том, что сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.

В середине января правительство Литвы приняло решение о денонсации подписанного в 2006 году договора с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества. Выход из соглашения инициировало МВД Литвы, заявившее о том, что реализация договора в текущей ситуации невозможна и вряд ли станет возможной в ближайшее время. Документ, в частности, предполагал сотрудничество в области инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу, обмен информацией и оказание помощи на границе в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Официальный представитель ГПК Белоруссии Антон Бычковский, комментируя ТАСС решение Вильнюса, заявил, что Литва совершает ряд последовательных шагов, направленных на эскалацию ситуации, на ухудшение ситуации на границе.

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