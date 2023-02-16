Литва уведомила Белоруссию о прекращении взаимодействия по пограничному движению

«По сообщению литовской стороны, служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны», — говорится в сообщении.
В белорусском погранкомитете проинформировали о том, что сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.
В середине января правительство Литвы приняло решение о денонсации подписанного в 2006 году договора с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества. Выход из соглашения инициировало МВД Литвы, заявившее о том, что реализация договора в текущей ситуации невозможна и вряд ли станет возможной в ближайшее время. Документ, в частности, предполагал сотрудничество в области инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу, обмен информацией и оказание помощи на границе в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Официальный представитель ГПК Белоруссии Антон Бычковский, комментируя ТАСС решение Вильнюса, заявил, что Литва совершает ряд последовательных шагов, направленных на эскалацию ситуации, на ухудшение ситуации на границе.