FT указала на опустошение европейских арсеналов оружия из-за конфликта на Украине

«Год на Украине опустошил европейские арсеналы. Во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что почти ничего не осталось. Склады и свалки пусты», — говорится в материале издания.
Из-за этого министры обороны стран Запада начинают задаваться вопросом о том, как долго они смогут поддерживать текущий уровень военной поддержки Украины.
В статье отмечается, что европейские заводы едва ли в состоянии производить то количество снарядов, которое требуется Киеву на неделю боевых действий. Из-за этого сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза. При этом в восточных странах НАТО уже исчерпаны запасы советской техники, которой умеют пользоваться украинские военные.
«Решения о поставках новых видов вооружений западного производства встречают с помпой, но за ними следуют недели и месяцы задержек, поскольку армии понимают, какой объем ремонта им требуется», — поясняют в материале.
По мнению автора статьи, Европа только начала работу в сфере военной экономики, отсюда такие проблемы с обеспечением Украины оружием.
Ранее в этот день американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что призыв главы Пентагона Ллойда Остина увеличить поставки вооружений Киеву не имеет смысла, потому что у стран Запада нет боеприпасов для Украины, равно как и производственных мощностей для их воспроизводства.