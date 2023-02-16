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12:08 (мск), источник: Ведомости

Сурков заявил, что не рассчитывал на выполнение минских соглашений

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что при разработке минских соглашений изначально не рассчитывал на их выполнение. Об этом он рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Источник: РИА "Новости"

Опубликованное интервью состоит из четырех вопросов, на которые бывший помощник президента отвечает либо «да», либо «нет». На вопрос о том, исходил ли при работе над минскими соглашениями Сурков из того, что они должны быть выполнены, он ответил отрицательно.

Чеснаков напомнил, что за неделю до СВО политик предрек расширение западных границ России. Сурков заявил, что удовлетворен «тем, как именно это сделано». Он также согласился с оценкой, что российская армия действует эффективно.

На вопрос о возможности нормализации отношений России и Запада в обозримом будущем, Сурков также ответил утвердительно.

Трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре 2014 г. подписала первые минские соглашения, которые завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.

7 декабря 2022 г. экс-канцлер ФРГ Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время». В конце декабря слова Меркель подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договоренностей.

В феврале 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельно принял решение отказаться от выполнения минских соглашений.

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