МИД предупредил о возможности ответного удара по используемым ВСУ объектам в космосе

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том смысле коммерческой инфраструктуры, в военных целях… Такая “квазигражданская” космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — рассказал он.
Выходящее за рамки «безобидного использования» применение гражданских спутников идет в разрез с договором о космосе, предусматривающим исключительно мирное использование таких объектов, добавил Воронцов.
Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что система спутников Starlink используется для обеспечения связи на Украине, однако она не должна стать причиной эскалации конфликта.
Таким образом Маск ответил на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников. В другом твите бизнесмен подчеркнул, что терминалы Starlink, будучи коммерческим продуктом, предназначены для частного пользования, а не для военных целей. Маск добавил, что старается «поступать правильно», в то же время понятие «правильного поступка» является «чрезвычайно сложным вопросом морали», отметил он.
9 февраля SpaceX ограничила использование системы спутниковой связи Starlink для управления украинскими беспилотниками.
Президент компании Гвинн Шотвелл заявила, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.