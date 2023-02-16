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15:21 (мск), источник: Ведомости

Госдума одобрила во втором чтении закон о защите русского языка

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка. Документ опубликован на сайте думской электронной базы.

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что употребление иностранных слов будет недопустимо, если в русском языке есть аналоги заимствованных слов. Кроме того, согласно документу, каждый законопроект должен будет проходить лингвистическую экспертизу для проверки соблюдения норм и правил русского языка.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 26 октября 2022 г. В первом чтении он был принят 13 декабря. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

В 2019 г. президент России Владимир Путин проводил заседание совета по русскому языку, на котором объявил о новой цели государства — это формирование «активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и за рубежом».

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