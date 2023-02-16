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19:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Виктор Медведчук сообщил, что живет в Москве

Председатель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, называвший себя кумом президента Владимира Путина, сообщил, что сейчас проживает в Москве.

Источник: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Я раньше приезжал в Москву по различным делам, и я приезжал на один день — утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве. Я не покидал Украину, меня обменяли», — сообщил Медведчук в эфире «Первого канала».

В сентябре 2022 года Виктора Медведчука передали России в обмен на украинских военнопленных. На Украине Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы. В январе 2023 года его лишили украинского гражданства, а затем депутатского мандата.

В апреле 2022 года в рамках уголовного дела на Украине арестовали имущество Виктора Медведчука: 26 автомобилей, 30 участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Были арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарами которых были Медведчук или его супруга Оксана Марченко.

Анастасия Ларина

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